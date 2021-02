26/02/2021 | 19:10



Fofos! Nesta sexta-feira, dia 26, Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 12 anos de casamento. Casados desde 2009, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers na NFL e a modelo têm dois filhos juntos: Vivian Lake, de sete anos de idade, e Benjamin Rein, de dez anos, além de Thomas, de 12 anos, fruto do casamento do jogador com a ex, Bridget Moynahan.

Em comemoração à data, ambos trocaram declarações nas redes sociais.

Feliz aniversário, meu amor! Não acredito que já se passaram 12 anos! Já passamos por tantas coisas e crescemos muito juntos. Não há nada que eu ame mais do que você e nossa família e não há ninguém com quem eu prefira compartilhar minha vida do que você! Te amo, escreveu a modelo.

Feliz aniversário! Eu não poderia imaginar uma melhor esposa e parceira do que você, quando eu disse eu aceito 12 anos atrás. Eu me diverti muito e tenho fico muito feliz de ver nossa família crescer. Você é a pessoa mais doce, amada e determinada que eu conheço. Você sempre sabe o que é certo e é o melhor exemplo para nossos filhos. Quão abençoado eu sou? Te amo, declarou o quarterback.