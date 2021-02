Região recebe mais 26.080 doses da vacina de Oxford

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/02/2021 | 18:14



Nesta sexta-feira (26), o Grande ABC recebeu mais 26.080 vacinas da Oxford, feita em parceria com a AstraZeneca. Os imunizantes foram distribuídos assim: Santo André (9.600), São Bernardo (6.660), São Caetano (3.750), Mauá (2.570), Diadema (2.230), Ribeirão Pires (1.030) e Rio Grande da Serra (240). Até o início da vacinação contra a Covid-19, as sete cidades foram contempladas com 52.520 doses da Oxford e 131.251 da Coronavac, totalizando 183.771.

Santo André vai vacinar quem tem acima de 80 anos a partir deste sábado (27) e o agendamento deve ser feito no site http://psa.santoandre.br/vacinacovid. Os drive-thrus ficam no Paço Municipal, na Craisa, no Estádio Bruno Daniel e no Grand Plaza Shopping. Quem não tem carro pode procurar uma dessas oito unidades de Saúde: Policlínica Parque das Nações, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Vila Linda, USF Jardim Carla, USF Vila Luzita, USF Vila Palmares ou USF Parque Miami.

São Bernardo retorna a companha de imunização neste sábado para quem tem de 80 a 84 anos. Os pontos drive-thrus ficam no Paço Municipal, na Igreja São João Batista Rudge Ramos, no Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande e no Ginásio Poliesportivo do Orquídeas. Para se vacinar, é necessário se cadastrar no site https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br.

São Caetano abriu o cadastro para idosos com mais de 80 anos no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br, optando pela data, local (drive-thru ou UBS) e horário. A vacinação acontecerá no sistema nas seis unidades com o Programa Saúde Hora Extra. Os munícipes deverão apresentar protocolo de agendamento, documento com foto e comprovante de endereço.

Em Diadema as doses da vacina de Oxford serão aplicadas na imunização dos idosos acima de 80 anos e segue convocando os trabalhadores da saúde (que atuam na rede privada e profissionais autônomos, que residem ou trabalhem na cidade), que realizaram o cadastramento via site FormSUS ou no telefone da Vigilância Epidemiológica até o dia 16 de fevereiro. Quem atende os critérios acima, mas perdeu o prazo deve enviar e-mail para o endereço cadastrovacinadiadema@gmail.com.

Mauá prevê vacinar os idosos de 79 a 75 anos a partir do dia 1º de março. De acordo com o Paço, nos próximos dias será divulgado se a vacinação será em casa ou em sistema drive-thru pelo site www.maua.sp.gov.br.

Ribeirão Pires vai vacinar idosos com 80 anos ou mais de 1º a 7 de março ou enquanto durarem os estoques. A vacinação acontecerá das 8h às 16h, via drive-thru, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193). Mais informações no site www.ribeiraopires.sp.gov.br.

Rio Grande da Serra informou que ainda não foi definido o público para o qual serão destinadas as doses que chegaram. Mais em www.riograndedaserra.sp.gov.br.