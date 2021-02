Holandês vence 1ª corrida de 2021 da Fórmula E em prova noturna na Arábia Saudita

26/02/2021 | 17:18



O holandês Nyck de Vries, da Mercedes, venceu, nesta sexta-feira, a primeira etapa da temporada da Fórmula E (campeonato de carros elétricos da FIA), em Diriyah, na Arábia Saudita. A prova foi disputada à noite e teve o pódio completado com a presença do suíço Edoardo Mortara ((Venturi) e o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).

Nyck de Vries largou na pole position e manteve a liderança durante as 32 voltas da corrida, apesar dos períodos de safety car e as duas relargadas. Além dos 25 pontos da vitória, o piloto marcou outros quatro com o primeiro lugar no grid e o desempenho na classificação.

Os brasileiros não foram bem. Lucas di Grassi (Audi) largou em apenas na 16ª posição, mas conseguiu se recuperar na prova e terminou em nono lugar. Já Sergio Sette Câmara (Dragon Penske) foi punido com um "drive through" (passagem pel área dos boxes), ao falhar em cumprir com os procedimentos de largada estipulados pela direção da prova. Caiu para a última posição e terminou em 20º.

Os pilotos voltam ao mesmo circuito neste sábado para a disputa da segunda etapa. Em abril estão previstas corrida em Roma, na Itália (dia 10) e em Valência,a na Espanha (dia 24). Por enquanto o calendário tem oito etapas, mas novas corridas serão anunciadas nos próximos meses. A segunda metade do campeonato ainda não foi revelada, por precaução por causa da pandemia.