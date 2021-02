Luana Piovani faz desabafo e revela que foi assediada sexualmente quando criança

26/02/2021 | 17:10



Luana Piovani participou do programa português Júlia na última quinta-feira, dia 25, e falou sobre diversos momentos de sua vida. Em uma determinada parte da atração, a apresentadora fez um desabafo e admitiu ter sofrido um abuso sexual quando criança.

- Eu fui molestada sexualmente na minha infância, em Jaboticabal [interior de São Paulo]. E é um assunto que eu acho importante. Ainda hoje eu sinto dificuldade em falar de sexo e desse tipo de assunto com os meus filhos, apesar de já ter iniciado uma conversa, por conta da minha lembrança. E pelos dados que temos, sabemos que grande parte das crianças acabam sendo molestadas por pessoas muito próximas da família. Foi isso que aconteceu. Não era ninguém da minha família, mas era meu vizinho.

A atriz contou que não falou sobre o assédio com os pais.

- Acho que eu tinha uns sete anos [de idade]. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Ninguém nunca tinha feito aquilo. Mas ao mesmo tempo, nunca foi um assunto que eu tive com os meus pais. Eu não sabia exatamente como chegar e dizer aquilo, até porque eu não sabia exatamente o quê tinha acontecido. Eu só tinha uma sensação estranha com o que tinha ocorrido.

Inclusive, a mãe de Luana só soube do episódio quando a artista abordou o assunto em uma entrevista com a apresentadora Xuxa Meneghel.

- Como isso acabou não me acarretando, graças a Deus, nenhum trauma, não aconteceu nada pior que essa molestação, eu nunca contei para a minha mãe. A minha mãe soube no programa da Xuxa e me ligou espumando, querendo saber que vizinho era aquele, enfim. Fiz anos de análise, e nunca botei em pauta. É curioso.

No mesmo programa, Piovani abriu o jogo sobre os seus relacionamentos amorosos. Segundo ela, seus parceiros geravam curiosidade porque ela sempre viveu de forma livre, sem se deixar levar pelo lado mais glamouroso de ser uma pessoa famosa.

- Acho que não eram os namorados que geravam curiosidade. Até porque eu sempre elevei todos os namorados. Eu sempre os peguei em começo de carreira, digamos assim. Mas eu nunca tive vergonha, ou nunca deixei de fazer as coisas, por ter me tornado famosa. Eu ia aos restaurantes, eu ia aos shows e ficava sempre com o público... Eu ia passar o Carnaval em Salvador, nunca você me via em um camarote. Você me via no chão, com as pessoas, no meio da multidão. Então acho que essa falta de glamourização na minha vida é o que gera essa curiosidade.

Ao citar brevemente Rodrigo Santoro, a atriz afirmou que o namoro ficou em alta pela novela que faziam juntos, Suave Veneno, de 1999.

- Nós fazíamos uma novela. Aí as pessoas confundem um pouco, a vida pessoal com o que está vendo na televisão. É normal, até hoje isso acontece.