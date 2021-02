Com sintomas gripais, goleiros desfalcam a Ponte Preta na estreia

26/02/2021 | 17:03



A Ponte Preta embarcou para Novo Horizonte, nesta sexta-feira, com duas baixas na delegação para a estreia no Campeonato Paulista, neste sábado, contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi.

O goleiro titular Ygor Vinhas e o reserva imediato Guilherme apresentaram sintomas gripais e, apesar de testarem negativo para a covid-19, ficaram em Campinas devido ao protocolo sanitário.

Como Ivan ainda se recupera da cirurgia no punho e não reúne condições de jogo, Luan é quem vai ser o titular em Novo Horizonte. O prata da casa Pedrão viajou e fica como opção no banco de reservas.

O único teste positivo para a covid-19 entre jogadores e comissão técnica foi do preparador de goleiros Betão, que já iniciou o período de isolamento.

Sobre o time para a estreia, o técnico Fábio Moreno já havia antecipado que o único reforço que vai começar jogando é o atacante Paulo Sérgio. Os demais são atletas que disputaram a Série B do Brasileiro.

Assim, a Ponte deve ser escalada com: Luan; Apodi, Ruan Renato, Rayan e Yuri; Dawhan, Barreto e Camilo; Moisés, Pedrinho e Paulo Sérgio.