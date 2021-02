26/02/2021 | 16:54



A Robinhood negocia o pagamento de uma multa para encerrar as investigações sobre suas práticas de negociação nos mercados de opções. A Securities and Exchange Commission (SEC) e autoridades regulatórias estaduais estão examinando a conduta da corretora americana durante interrupções no aplicativo de negociação de ações em março de 2020.

A multa pode chegar a US$ 26,6 milhões, segundo um documento.

A corretora também entrou em evidência em janeiro deste ano, quando investidores de varejo usaram a plataforma da Robinhood para alavancar papéis como o da companhia GameStop, o que levou grandes fundos de hedge a ter prejuízos.