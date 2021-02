Ribeirão Pires prevê retorno das aulas presenciais na rede estadual para o dia 22 de março

Do Diário do Grande ABC



A Prefeitura de Ribeirão Pires publicou, nesta sexta-feira (26), decreto que estabelece cronograma de retorno gradativo das atividades presenciais na rede pública de ensino. Para escolas estaduais, a volta às aulas foi adiada para 22 de março - estava previsto, inicialmente, para 1º de março. O retorno gradativo para escolas municipais está mantido para 5 de abril, como anunciado anteriormente pela Secretaria de Educação da cidade.

“As ações de prevenção e combate à pandemia estão sendo feitas em todos os setores, inclusive na Educação da cidade. Seguimos as determinações das autoridades da saúde e mantemos o diálogo aberto com representantes de todos os segmentos de ensino. Desde o início deste ano, reforçamos o nosso compromisso com a saúde e a preservação da vida de alunos, seus familiares e profissionais da Educação”, explicou a secretária de Educação de Ribeirão Pires, Rosi Ribeiro de Marco.

Além de estabelecer a previsão de cronograma do retorno de aulas presenciais em escolas públicas, o decreto também estabelece regras para a retomada, que variam de acordo com a classificação do município no Plano São Paulo. Na Fase Amarela, a presença de estudantes nas escolas estará limitada a 50% do total de matriculados. Nas fases Vermelha ou Laranja (a que atualmente está o Grande ABC), o limite será de 35% do total de alunos nas escolas. A presença dos estudantes deverá ser feita de forma intercalada.

De acordo com o Paço, todos os protocolos sanitários e de segurança deverão ser adotados e cumpridos nas unidades escolares: uso obrigatório de máscara de proteção facial; distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, com a sinalização de posições no piso ou assentos; limpeza e higienização frequente dos espaços; proibição de atividades que gerem aglomeração; manter ventilação natural; utilização de bebedouros de água potável somente com copos descartáveis ou garrafas próprias; disponibilização de álcool gel 70% em pontos estratégicos; entre outras medidas definidas pelo município ou pelo Plano São Paulo.