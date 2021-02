Kicks está de cara nova, mas com preço velho

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



26/02/2021 | 16:08



Tem novidade chegando às ruas brasileiras. O novo Nissan Kicks estará nas concessionárias na segunda quinzena de março. O SUV da marca japonesa mudou por dentro e por fora. O que continua igual são os preços. A marca optou por manter os mesmos valores cobrados pela antiga versão, que variam de R$ R$ 90.390, no modelo de entrada (Sense com câmbio manual) a R$ 116.390, no topo de linha (Exclusive CVT). Entre eles há duas outras opções, a Sense CVT (R$ 98.390) e a Advance CVT (R$ 106.390).

O Kicks, que chegou ao Brasil em 2016, passou por uma repaginada geral. Ganhou nova grade dianteira. Tem faróis de full LED com função DLR (luz de rodagem diurna) para todas as versões com câmbio CVT, e faróis de neblina de LED. Embaixo do capô segue o propulsor 1.6, com 16 válvulas, que oferece 114 cavalos de potência a 5.600 RPM. Na traseira, as lanternas (de freio inclusive) também são de LED e possuem um recurso de estilo no qual elas se estendem de um lado para o outro, separadas somente pelo logotipo da marca no centro da tampa do porta-malas.

No interior, chama atenção o novo sistema multimídia Nissan Connect. Com tela de oito polegadas sensível ao toque e com comandos intuitivos, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay com assistência de voz para ler mensagens, além de aplicativos de streaming de áudio. Também é possível conectar simultaneamente dois equipamentos via Bluetooth para o uso de um deles para a condução com as mãos livres e outro para ouvir o aplicativo de música, por exemplo.

O painel de instrumentos multifuncional em TFT (Thin Film Transitor) de sete polegadas tem mostradores configuráveis a partir da versão Advance. O painel digital de instrumentos oferece 12 funcionalidades que auxiliam com informações sobre os equipamentos e de segurança.

No quesito segurança, destaque para o Nissan Safety Shield, que é composto por diferentes tecnologias que monitoram, protegem e respondem em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Fazem parte do pacote sensores de movimento no entorno do carro, além de alerta de colisão e frenagem de emergência. Dentre as novidades está o RCTA, dispositivo que alerta para o tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego, alerta de mudança de faixa e acendimento inteligente de faróis, com ajuste de altura e intensidade.

O alerta de tráfego cruzado traseiro previne colisões e atropelamentos involuntários nas manobras de ré. O sistema emite sinais para o motorista quando há a aproximação de outro veículo graças aos sensores instalados nas extremidades do para-choque traseiro, que têm alcance de até 20 metros. Para os que gostam de uma boa música, o novo Kicks traz som da marca Bose. E, na versão topo de linha, auto-falantes instalados no encosto de cabeça do motorista.

Mesmo sendo um player conhecido, o Kicks, de cara nova, chega forte para encarar a competitiva disputa dos SUVs. Vale conferir.