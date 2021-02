Crespo é inscrito no BID e estreará no banco do São Paulo contra o Botafogo-SP

26/02/2021 | 15:41



A "Era Crespo" no São Paulo vai começar no próximo domingo. Nesta sexta-feira, o técnico argentino teve o seu contrato regularizado e foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o deixa apto a dirigir o time no próximo domingo, no Morumbi, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Crespo, inclusive, já comanda o treino do São Paulo nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, na sequência da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, na rodada final do Campeonato Brasileiro.

"O técnico argentino comandará a atividade desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e fará sua estreia no domingo, contra o Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi", comunicou o clube em seu perfil no Twitter.

Crespo assinou um contrato válido por duas temporadas para dirigir o São Paulo. Ele chegou ao Brasil há cerca de duas semanas, mas não vinha atuando diretamente no dia-a-dia da equipe, envolvida na reta final do Brasileirão.

Sob o comando de Marcos Vizzoli, o São Paulo fechou o torneio em quarto lugar, com 66 pontos, desempenho que assegurou a sua classificação à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Campeão da última edição da Sul-Americana pelo Defensa y Justicia, Crespo chega ao São Paulo acompanhado por outros cinco profissionais: o auxiliar Juan Branda, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, o preparador de goleiros Gustavo Nepote e o analista Tobías Kohan.