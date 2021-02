Maisa Silva volta para a Netflix e irá estrelar seriado nacional

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 00:01



A Netflix anunciou a nova produção estrelada pela atriz, apresentadora e influencer Maisa Silva, 18 anos. Trata-se da dramédia De Volta aos 15, baseada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira. A revelação foi feita na primeira quinzena de fevereiro por meio de vídeo especial nas redes sociais do streaming.

Na história, Anita (papel de Maisa) tinha uma grande expectativa da vida adulta, sonhando em sair da pequena cidade de Imperatriz, viajar para vários lugares e conhecer muita gente. Só que, aos 30, sua vida não é nada daquilo. Um acontecimento mágico faz com que ela volte no tempo, com a mente de adulta no corpo da adolescente de 15 anos.

Ainda não há previsão de estreia da série.