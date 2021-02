Internauta cobra segunda gravidez de Ana Hickmann e apresentadora rebate: - Não veio neném ainda porque Deus não quis

26/02/2021 | 14:10



Assim como muitos famosos, Ana Hickmann se cansou dos haters! A apresentadora fez um vídeo para o seu canal de YouTube em que rebate alguns comentários maldosos que recebeu nas redes sociais. Em um deles, uma pessoa diz para Ana, que é mãe de Alexandre Jr., dar um irmãozinho ao filho:

Dar palpite na vida dos outros é fácil, mas acho que você, com tudo o que tem, deveria ter mais filhos para aproveitarem tudo isso. O seu filho não tem irmãos para compartilhar tudo isso. É um palpite. Faria bem a ele e a vocês também.

Como resposta, Ana disse:

- Não entendi, porque a gente aproveita tendo um filho só, tendo bastante. A família já é grande. Não veio neném ainda porque Deus não quis. Vou brigar com Deus? Vai ficar fazendo pressão? Assim não acontece nunca mesmo, filha. Amiga, tu quer me ajudar, tu me ajuda. Vai dar palpite? Palpite desse jeito a gente faz o que? Fica nervosa, o negócio não acontece... e daí não tem como fazer irmãozinho. Não adianta dar palpite dessa natureza. Palpite bom é aquele que ganha na mega sena, não que dá pressão nos outros.

Lembrando que tanto ela quanto o marido, Alexandre Correa, já falaram algumas vezes sobre a dificuldade de ter filhos novamente.

Dentre outros comentários, Ana foi acusada de ser muito vaidosa:

Muita vaidade, só porque tem muita grana, disse um internauta.

Ela logo rebateu:

- É vaidade, eu sempre fui uma mulher vaidosa. Só porque tem muita grana... não concordo com essa parte. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de vaidade, sim. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo é vaidoso. Ninguém quer se ver feio. Você quer se ver feio por acaso? Você fica feliz quando se vê feio? Não fica.