Fiuk já se apaixonou por Luciana Gimenez e flertou com Maraisa

26/02/2021 | 14:10



A participação de Fiuk no BBB21 tem chamado a atenção dos internautas por diferentes motivos - mas, na última quarta-feira, dia 24, o cantor deixou os telespectadores curiosos ao comentar com alguns brothers que já havia se apaixonado pela mãe de um de seus amigos.

Apesar de não ter citado nomes, muitos passaram a investigar e especular nomes. Já nesta sexta-feira, dia 26, a colunista Fábia Oliveira chegou a um veredicto: a paixão de Fiuk seria ninguém menos que Luciana Gimenez!

De acordo com Fábia, amigos próximos ao filho de Fábio Jr. entregaram que o rapaz é muito próximo da apresentadora por conta de sua forte amizade com o filho dela, Lucas Jagger, que teria até mesmo dado dicas de moda para o cantor.

A colunista ainda conta que o contato entre os dois começou no ano de 2018, pouco depois que a apresentadora se divorciou de Marcelo de Carvalho. Eu outubro do mesmo ano, Luciana levou Lucas e Fiuk para assistir a um show da cantora Shakira, em São Paulo. Uau!

Mas essa não foi a única informação desconhecida sobre a vida amorosa de Fiuk que foi comentada no programa! Em conversa com Caio e Rodolffo, o irmão de Cleo revelou que tem amizade com Maiara e Fernando Zor, e que o casal já o incentivou a ficar com Maraisa!

- Os dois [Maiara e Fernando] cantando juntos é bonito demais. Ainda mais os dois namorando, é bonito demais. Eles têm um negócio da hora que parece que tem 15 anos de idade e dá umas briguinhas à noite que é até fofinho. Parece duas crianças, é bonito de ver. Eles têm uns trens [sic] de ir e voltar. Eles ficaram metendo uma pilha para eu ficar com a Maraisa. Ligaram pelo Facetime e foi uma encheção. Só risada.

O casal, no entanto, não deixou barato e através do Stories do Instagram garantiu que a história foi diferente:

- Fiuk foi falar que nós ficamos pilhando ele pra ficar com a minha cunhada, a Maraisa. Tem base? Ele que ficou perguntando dela, esse safado. Deixa você sair daí, você vai ver só, contou Fernando

- Era ele que queria, e falou que nós estávamos dando pilha nele. Ele que falou que queria, vai ser besta. Deixa você sair daí, acrescentou Maiara.