Grande ABC regride de fase no Plano SP

26/02/2021 | 12:50



O Grande ABC regrediu no Plano São Paulo e foi reclassificado na fase laranja, mais restrita que a atual, amarela. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (26), pelo governador João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes. Com a nova restrição, estabelecimentos comerciais não-essenciais passam a ter autorização para funcionar apenas por oito diárias e com capacidade máxima de ocupação de 40%.

Doria lamentou o atual momento da pandemia relembrando que hoje completa um ano do primeiro caso da doença confirmada em São Paulo. Ele justificou que a medida foi necessária devido o agravamento da pandemia e o aumento no número de casos e de mortes nas últimas semanas, além da alta na ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que tem sobrecarregado os hospitais em diversas regiões de São Paulo. Registro, Sorocaba, Campinas e a Região Metropolitana regrediram para a fase laranja. Registro e Ribeirão Preto para a fase vermelha. Apenas Piracicaba teve melhora nos indicadores e progrediu para fase amarela, as demais regiões permanecem como estavam.

O governador também anunciou a antecipação da vacinação de pessoas entre 80 e 84 anos em todo o Estado. Idoso entre 77 e 79 anos também receberão as doses do imunizantes a partir de quarta-feira (3). A vacinação desta faixa etária ainda não havia sido anunciada até hoje.