Quiz mostra quais autores representam seus “signo e ascendente literários”

Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/02/2021 | 10:48



TAG Livros é um clube de assinatura que entrega uma nova obra por mês aos afiliados. O serviço também oferece o aplicativo Cabeceira, que organiza as leituras. E, esporadicamente, ele ainda lança alguma brincadeira relacionada a esse universo. O quiz Qual seu signo literário? é uma delas. Aqui, o teste se propõe a adivinhar o perfil de leitura do usuário e aponta dois autores que combinam com ele.

Para participar da brincadeira é simples. Basta acessar este site e responder a 12 perguntas sobre hábitos de leitura. Ao final, é necessário colocar um e-mail para liberar o resultado (se quiser, também pode permitir que a TAG Livros te coloque no mailing deles para enviar outras brincadeiras e sugestões de livros). Automaticamente, o quiz aponta o perfil literário, bem como o signo e o ascendente.

Durante os testes do 33Giga, o resultado foi signo em Isabel Allende com ascendente em Machado de Assis. De acordo com o site, essas pessoas costumam ler qualquer tipo de gênero e consideram uma indicação de livro ruim pior do que traição. Essa resposta pode ser compartilhada via Facebook, Twitter ou WhatsApp, bem como ter o link copiado. Caso não goste do que tirou, o usuário pode refazer o teste quantas vezes quiser.