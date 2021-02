Taxas de juros têm viés de baixa na esteira do recuo dos juros dos Treasuries

26/02/2021 | 09:24



Os juros futuros longos operam perto da estabilidade nesta sexta-feira, mas com viés de baixa em dia de recuo dos juros dos Treasuries, com investidores à espera da reunião d presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa, às 8h30, de encontro com ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G-20, além da decisão da bandeira tarifária pela Aneel .

Em segundo plano fica o resultado da Pnad contínua com taxa de desocupação no Brasil, que ficou em 13,9% no trimestre encerrado em dezembro. Às 9h10, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 7,79%, de 7,84% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 5,45%, de 5,47%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 caia para 3,62%, de 3,66% no ajuste anterior.