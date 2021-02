Casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina gera crise com os pais do surfista

26/02/2021 | 09:10



Ao que tudo indica, não foram apenas os fãs de Yasmin Brunet e Gabriel Medina que ficaram surpresos com o casamento discreto que eles tiveram no Havaí em janeiro de 2021. De acordo com o jornal Extra, o bom astral que o casal vem mostrando na web não é o mesmo que os dois estão tendo com os pais do surfista.

Isso porque o clima paz e amor entre eles acabou em vários unfollows no Instagram. Para que você entenda, o surfista e Yasmin não seguem mais Charles Medina, padrasto de Gabriel e a quem ele sempre chamou de pai, e Simone Medina, mãe do esportista.

Pensa que terminou por aí? Os pais também deixaram de participar das redes sociais da modelo e do filho depois da união.

Xi, será que o caldo entronou?