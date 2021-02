Em entrevista, príncipe Harry revela motivo de ter abandonado a realeza com Meghan Markle

26/02/2021 | 09:10



Lembra que dias atrás o príncipe Harry havia gravado uma entrevista ao James Corden? Pois bem, ela foi ao ar na noite da última quinta-feira, dia 25, e o marido de Meghan Markle fez revelações de deixar qualquer um de queixo caído. Para começar, o bate-papo foi bem informal, com os dois bebendo chá enquanto passeavam por Los Angeles, nos Estados Unidos, em um ônibus de dois andares daqueles clássicos do local, sabe?

O duque estava bastante animado com o passeio, que incluiu até mesmo uma visita à casa usada nas gravações de Um Maluco no Pedaço - quando Harry até cantou a música de abertura do seriado -, uma pausa para ir ao banheiro e, depois, algo mais sério: a saída do príncipe da realeza britânica.

Para Harry essa história é simples. Ele admitiu que fez o que qualquer pai ou marido:

- Eu nunca iria abandonar - estava recuando em vez de abandonar. Era um ambiente realmente difícil, como muitas pessoas viram. Todos nós sabemos como pode ser a imprensa britânica. Isso estava destruindo minha saúde mental. Era tóxico, disse ele na entrevista ao The Late Late Show.

Ao tomar a decisão, o casal ainda resolver deixar o Reino Unido com o filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de um aninho de idade, e se mudou para Montecito, Califórnia, nos Estados Unidos. Mas Harry deixou bem claro sobre essa mudança:

- Nunca fomos embora? Estarei sempre contribuindo, mas minha vida é um serviço público.

Quer mais? Para deixar claro sobre o que estava falando, Harry comparou sua experiência com tabloides à série The Crown, que mostra a vida da realeza britânica.

- Eles não fingem ser notícia, é fictício. Mas é vagamente baseado na verdade. Claro que não é estritamente preciso... Estou muito mais confortável com The Crown do que lendo histórias sobre minha família e minha esposa ou eu mesmo. Isso é obviamente ficção, veja como você quiser - mas [outras histórias] estão sendo relatadas como fatos. Eu tenho um problema real com isso, explicou ele.

E sabe como o duque mantém contato com a família, que está a milhares de quilômetros de distância? Via Zoom, uma vídeo chamada. Ele até contou como a Rainha Elizabeth II, sua avó, fez para presentear o bisneto no Natal:

- Meu filho já tem mais de um ano e meio, tem uma personalidade incrível, já está juntando duas, três palavras, já está cantando. Sua primeira palavra foi crocodilo, três sílabas. Curiosamente, minha avó nos perguntou o que Archie queria de Natal e Meg disse que uma máquina de waffles, ela nos enviou uma máquina de waffles para Archie, então o café da manhã agora, Meg faz uma mistura orgânica, na máquina de waffles, ele adora. Archie literalmente acorda de manhã e diz waffle.

Tem algo mais fofo? Aliás, agora o casal está esperando o segundo filho, notícia dada ao público em geral no começo de fevereiro.