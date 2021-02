Regina Casé comemora aniversário em casa com a presença de Caetano Veloso

26/02/2021 | 09:10



Regina Casé é amiga de muitos famosos. Mas um em especial é muito querido pela atriz. Quer uma prova? No aniversário de 67 anos da atriz sabe quem estava presente, mesmo com a pandemia do novo coronavírus? Caetano Veloso.

A comemoração foi em casa, com pouquíssimas pessoas, mas o cantor esteve presente para prestigiar a amiga de longa data. Legal, né?

Ao mostrar o clique nas redes sociais, Regina escreveu:

O meu aniversário é sempre uma festa bem grande? Neste ano somos só nós quatro @beneditazerbini @eciavatta @joaopedrojanuario + quatro isolados testados e amados @caetanoveloso @paulalavigne @naotemeunome @tomlveloso que vieram me trazer de presente meu convidado de honra, o bebê mais apaixonante que eu já vi! Roque e Brás também estão doidos com esse fofo! Apenas nós, oito adultos e três crianças,. e pra mim foi um Maracanã lotado de afeto e alegria! Tudo pequenininho, pouquinho, mas meu coração fez a festa!!!! Obrigada amores vocês fizeram meu dia!!!!.