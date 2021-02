Título brasileiro deve dar condições para Ceni fazer mudanças no Flamengo

26/02/2021 | 07:15



A conquista do título brasileiro deve dar condições para Rogério Ceni fazer mudanças no Flamengo para o restante de 2021. Após duas temporadas vitoriosas, o grupo poderá sofrer alterações principalmente na defesa e no meio de campo.

A lateral-direita poderá ser retomada por Rafinha, integrante do time campeão da Copa Libertadores de 2019. Depois de uma temporada no Olympiacos, o jogador está de férias no Rio e o clube da Gávea já apresentou um contrato de um ano aos representantes do atleta.

Em pouco tempo de Flamengo, Ceni encontrou novas funções para Diego e Arão. O veterano meio-campista deixou a armação para Arrascaeta e Everton Ribeiro e passou a atuar como volante, enquanto Arão foi deslocado para a zaga central. Os dois tiveram bom desempenho, mas a diretoria quer encontrar nomes fortes para enriquecer o plantel.

No meio-campo, enquanto Gerson e Arrascaeta mantêm bom nível, Everton Ribeiro teve uma temporada bastante irregular, principalmente depois que foi convocado para a seleção brasileira. Mais um armador está na lista de reforços para a nova temporada.

No ataque a preocupação é outra. Gabriel e Bruno Henrique sempre são muito assediados por empresários e após mais uma conquista a pressão para negociá-los será ainda maior. A diretoria rubro-negra se prepara para resistir às investidas.

O banco de reservas também poderá perder alguns nomes. Michael, que chegou em 2020 como grande destaque do Brasileiro de 2019, não convenceu e poderá ser envolvido em uma alguma negociação.