Sean Kennedy, baixista da banda I Killed the Prom Queen, morre aos 35 anos de idade

26/02/2021 | 07:10



Sean Kennedy, antigo baixista da banda de metal I Killed the Prom Queen, morreu aos 35 anos. A notícia foi confirmada por diversos membros da cena musical australiana nas redes sociais no dia 24 de fevereiro. Segundo o site The Brag Media, o músico cometeu suicídio.

Michael Crafter, que foi vocalista da banda, foi umas das pessoas que se manifestaram na internet sobre a perda, escrevendo uma homenagem ao amigo no Instagram:

Por anos, ficamos lado a lado no palco ou em fotos de banda. Dormimos no chão, em vans, em aviões; e, de alguma forma, fizemos uma turnê ao redor do mundo. O tempo passou rápido demais. Passamos por altos e baixos na estrada e, depois de tudo o que enfrentamos, fico contente por sempre termos nos apoiado. Quando te liguei na semana passada, não havia pensado que essa seria a última vez que faria isso. Queria ter dito adeus. Amo você e sempre sentirei a sua falta.

Até o momento, não há mais informações sobre a morte de Sean Kennedy.