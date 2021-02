26/02/2021 | 07:10



No dia 25 de fevereiro morreu, aos 80 anos de idade, Ronald Pickup, conhecido por seus trabalhos em The Crown e O Exótico Hotel Marigold.

A família do ator que comunicou a morte do astro com um comunicado oficial publicado pela BBC. Segundo o documento, Pickup lutava há um longo tempo contra uma doença.

Nascido em Chester, Inglaterra, em 7 de junho de 1940, Pickup estreou na TV em 1964, em um dos primeiros episódios de Doctor Who. Desde então, ele também participou de Schadenfreude, O Destino de Uma Nação e Downton Abbey.