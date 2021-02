'Bacurau' é confirmado na lista de filmes elegíveis ao Oscar

25/02/2021 | 18:17



O filme Bacurau está na lista das produções legalmente elegíveis ao Oscar que a divulgou nessa quinta-feira, 25. São ao todo 366 filmes considerados elegíveis para a premiação. Os nomes de Sônia Braga e de Udo Kier, que trabalham na produção brasileira, também são confirmados nas lista de Melhor Atriz e Melhor Ator, respectivamente.

São consideradas elegíveis as produções que seguiram o regulamento para que possam estar na competição, como estrear em um cinema comercial em pelo menos uma das seis áreas metropolitanas dos EUA e estar ao menos em cartaz por sete dias consecutivos no mesmo local. Os cinemas no formato drive-in, abertos todas as noites, também passaram a ser incluídos como locais comerciais qualificados. Filmes destinados ao lançamento nos cinemas mas inicialmente exibidos apenas por meio de streaming comercial, serviço VOD ou outra transmissão podem ser qualificados se o longa for disponibilizado em um site seguro para membros da Academy Screening Room dentro de 60 dias do lançamento. Os longas devem ter duração superior a 40 minutos. A lista completa aparece no site da instituição, www.oscars.org/oscars/rules-eligibility.

A votação das nomeações começa na sexta-feira, 5 de março, e segue até quarta, 10 de março. As indicações definitivas para a 93º edição do Oscar serão então anunciadas na segunda, 15 de março. A premiação será realizada domingo, 25 de abril, e transmitida ao vivo pela canal ABC e mais de 225 países.