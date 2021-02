Aubameyang faz dois, Arsenal bate o Benfica e avança às oitavas na Liga Europa

25/02/2021 | 17:24



A despedida de Jorge Jesus do Benfica pode acontecer a qualquer momento. Com desempenho ruim na Campeonato Português, ele buscava sobrevida com um bom resultado na Liga Europa. Mas graças a dois gols de Aubameyang, o Arsenal derrotou sua equipe por 3 a 2 e avançou para as oitavas de final, deixando sua sequência no clube andaluz cada vez mais improvável.

Jesus vem sofrendo enorme pressão em Portugal por causa do desempenho ruim de sua equipe no campeonato local, no qual é apenas o quarto colocado, 15 pontos atrás do líder Sporting Lisboa. Para diminuir a pressão, ele necessitava de um resultado positivo no Estádio Giorgios Karaiskakis, na Grécia. E ele não veio.

O alívio para o técnico durou até os 42 minutos do segundo tempo, quando Aubameyang anotou pela segunda vez na partida e colocou o Arsenal em vantagem. Com pouco tempo para reagir, o Benfica não conseguiu buscar o empate e a vaga, após 1 a 1 no jogo de ida.

Aubameyang abriu o marcador com belo gol, encobrindo o goleiro. Com 21 minutos, o Arsenal abriu o marcador e ficou em vantagem no confronto. Mas Diogo Gonçalves e Rafa Silva decretaram a virada para o time português. O segundo gol foi num rápido contragolpe. Rafa Silva recebeu de presente do zagueiro Ceballos, driblou o goleiro Leno e estufou as redes.

A pressão mudava de lado, pois o Arsenal também decepciona no Inglês e dificilmente se garantirá na Liga dos Campeões pela competição. Mais na base da vontade que na técnica, o time de Arteta empatou com Tierney aproveitando assistência do meia brasileiro William.

Em um final desesperador, Aubameyang surgiu novamente para salvar os londrinos. Saka cruzou na área e o atacante ganhou a disputa de cabeça com Lucas Veríssimo para definir a vitória e a classificação.

No Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli fez 2 a 1 no Granada, mas acabou eliminado pelos espanhóis por terem levado 2 a 0 na ida. O time italiano segue decepcionando na temporada.

Nos demais resultados, todos os vencedores da partida de volta avançaram às oitavas: Ajax 2 x 1 Lille; Hoffenheim 0 x 2 Molde, Rangers 5 x 2 Royal Antuerpia, Shakhtar Donetsk 1 x 0 Maccabi Tel-Aviv e Villarreal 2 x 1 Salzburg.