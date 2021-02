Globo anuncia nova edição de No Limite com ex-BBBs e Boninho dispara: Façam suas apostas

25/02/2021 | 17:10



A TV Globo anunciou nesta quinta-feira, dia 25, que está produzindo uma nova edição de No Limite, um reality selvagem que teve início nos anos 2000 e ficou conhecido por levar seus participantes ao extremo. Para essa nova fase, no entanto, a emissora preparou uma pequena surpresa: os candidatos ao prêmio serão nada menos que ex-BBBs!

A Globo ainda não revelou quem será o apresentador do programa e muito menos a data de estreia. Em seu Twitter, Boninho declarou que nem mesmo os participantes estão definidos.

A última edição do reality ocorreu em 2009. Um grupo de 20 pessoas era levado para um lugar inóspito em alguma parte do país e eram divididos em duas tribos. As equipes recebiam alguns kits básicos de sobrevivência e a cada semana passavam por provas eliminatórias. Os participantes eram testados tanto fisicamente quanto psicologicamente. Bem diferente do Big Brother, né?

Qual ex-BBB você levaria?