Fiat Cronos Drive e Strada Freedom ganham novos equipamentos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



25/02/2021 | 16:48



A Fiat anunciou algumas mudanças no conteúdo das versões Drive e Freedom dos modelos Cronos e Strada, respectivamente, que receberam alguns equipamentos a mais para o ano/modelo 2021. O preço público sugerido do Cronos Drive 1.3 é de R$ 69.890 e R$ 71.074 (SP). Já a Strada Freedom 1.3 sai por R$ 76.490 e R$ 82.490 (SP) na cabine plus e R$ 77.824 e R$ 83.929 (SP) na cabine dupla.

Novos equipamentos Fiat Cronos e Strada

Na versão Drive 1.3, o Cronos passou a contar com controle de estabilidade, controle de tração e auxílio de partida em rampas. Os equipamentos faziam parte do pacote S-Design, que se encontra disponível nesta configuração e ainda oferece ar-condicionado automático digital, sistema Keyless Entry and Go, câmera de ré, retrovisor elétrico, faróis de neblina, roda de liga leve de 15 polegadas, spoiler traseiro e detalhes escurecidos no interior e exterior do modelo, garantindo um visual único que alia requinte e um toque de esportividade.

Entre outros equipamentos, o Cronos Drive 1.3 vem equipado com central multimídia UConnect de 7 polegadas sensível ao toque com Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, entrada USB e sistema de reconhecimento de voz; farol e lanterna com luzes em LED; sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico; vidros elétricos dianteiros e traseiros com acionamento um toque e antiesmagamento; sistema de monitoramento da pressão dos pneus; volante com comandos de rádio e telefone; além da segunda porta USB para passageiros traseiros.

Já a Nova Strada Freedom 1.3 passa a sair de fábrica tanto na cabine plus quanto na dupla com sensor de estacionamento, item que fazia parte do Pack Tech, pacote que dispõe agora de câmera de ré, central multimídia de 7 polegadas com conexão wireless, segunda entrada USB, controle de áudio no volante e dois tweeters.

Referência em seu segmento, a Nova Strada na versão Freedom apresenta itens como alarme antifurto, capota marítima, faróis de neblina, retrovisores externos elétricos, rodas em liga leve de 15 polegadas, sensor de monitoramento da pressão dos pneus, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros.