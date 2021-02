Orlando: parque aquático Volcano Bay reabre neste fim de semana

Redação

Do Rota de Férias



25/02/2021 | 16:48



O Universal’s Volcano Bay, parque aquático temático em Orlando, nos Estados Unidos, vai reabrir para visitantes a partir de 27 de fevereiro. A previsão é a de que o complexo adote uma série de protocolos de saúde e segurança, como o reforço do distanciamento social.

O parque também irá checar a temperatura de visitantes e membros da equipe, limitar a capacidade no complexo e nas atrações – incluindo rios e piscinas – e adotar procedimentos rígidos de limpeza e desinfecção. Além disso, máscaras faciais serão obrigatórias dentro de restaurantes, lojas e ao entrar e sair do parque – elas não serão permitidas nos tobogãs e nas piscinas.

Oferta: Universal’s Volcano Bay

Os visitantes já podem comprar um ingresso de quatro dias para o Universal’s Volcano Bay, do tipo parque a parque para 2-parques ou 3-parques, a partir de $289,99 dólares por adulto, mais impostos. Essa oferta está disponível para compra somente até 27 de abril de 2021, e os ingressos podem ser usados para visitas até 17 de dezembro de 2021.

