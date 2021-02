Roteiros de ecoturismo: 3 hotéis no Brasil para curtir a natureza

Redação

Os roteiros de ecoturismo, que já estavam em ascensão nos últimos anos, ganharam ainda mais força após a chegada da pandemia. Uma pesquisa da Allied Market Research informou que, em 2019, o setor gerou mais de US$ 181 milhões e que a projeção para 2027 chega a US$ 333 milhões. A Associação de Hotéis Roteiros de Charme separou uma lista com três estabelecimentos para quem quer praticar atividades ao ar livre e curtir a natureza no Brasil.

Roteiros de Ecoturismo: sugestões de hospedagem

1. Pousada Villas da Serra

A Pousada Villas da Serra, na região da Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte, permite que os viajantes descubram as belezas locais durante cavalgadas. Perfeito para roteiros de ecoturismo, o local fica situado em meio a uma rocha e oferece ótimas programações para quem gosta de praticar rapel e ciclismo.

2. Hotel Rosa dos Ventos

O Hotel Rosa dos Ventos, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, oferece atividades para quem prefere estar em contato com a água. É possível alugar barcos ou pranchas de stand up paddle para se conectar com a natureza. Outra atividade relaxante é encontrar uma boa sombra para a prática de pesca.

3. Vila Selvagem

Para quem deseja se aventurar em pescarias em mar aberto, o Vila Selvagem, em Fortim (CE), fica em uma pequena vila de pescadores, a 135 km da capital Fortaleza. O local também organiza passeios como esqui aquático, cavalgadas e trajetos de buggy pelos cenários naturais mais bonitos da região.

