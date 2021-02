Ilhas francesas estão entre os melhores destinos para se isolar no mundo

Paulo Basso Jr.

Alguns territórios ultramarinos franceses já são figurinhas carimbadas no universo do turismo, como St. Martin, no Caribe, e a exuberante Polinésia Francesa. Outros, menos famosos, despontam cada vez mais como lugares desejados, ainda mais em tempos em que o isolamento passou a ser valorizado. A lista inclui as Ilhas da Reunião e da Nova Caledônia, no Oceano Índico.

Para quem busca por lugares diferentes e contato direto com a natureza assim que as fronteiras ao redor do mundo forem reabertas, confira alguns destinos que têm tudo para se eternizar na sua memória.

Ilhas francesas perfeitas para se isolar

Polinésia Francesa

Paulo Basso Jr. Tikehau, na Polinésia Francesa

Composta por cinco arquipélagos que se espalham pelo Oceano Pacífico em uma área com tamanho semelhante ao da Europa, a Polinésia Francesa é famosa pelas águas turquesa que banham algumas das ilhas mais famosas do mundo, como Taiti, Moorea e Bora Bora.

Há muitos outros destinos na região, no entanto, perfeitos para quem deseja se isolar. É o caso de Tetiaroa, onde fica o The Brando, um dos hotéis mais exclusivos do mundo, e ilhas dos sonhos como Tikehau e Tahaa, todas elas acessíveis a partir de voos curtos desde Papeete, no Taiti, a capital polinésia. Motivos para viajar para lá não faltam, com destaque para a cultura nativa e a simpatia dos locais, que recebem a todos com sorrisos nos rostos.

Ilhas da Reunião

Situadas ao sudoeste das Ilhas Maurício e ao sul de Seychelles – locais que costumam concorrer com a Polinésia Francesa e Maldivas no imaginário popular dos destinos de férias mias espetaculares do mundo –, as Ilhas de Reunião são menos famosas, mas igualmente espetaculares como as vizinhas. Trata-se de um lugar venerado pelos amantes do surfe, com lindas praias e também montanhas, onde há cachoeiras e muitas áreas verdes.

Reprodução @gotoreunionisland A linda natureza das Ilhas da Reunião

Com acesso aéreo via África do Sul, Reunião incorpora algumas das ilhas francesas ideias para quem deseja se isolar. Confira mais detalhes aqui.

Nova Caledônia, Wallis e Futuna

Se você nunca ouviu falar nesses destinos, não se preocupe. Isso só os torna mais especiais e excelentes para quem busca contato com a natureza de forma original e isolada.

Ao leste da Austrália e norte da Nova Zelândia, a Nova Caledônia é dona de cenários belíssimos, com rochedos que emergem das águas cristalinas que tomam conta do mar. É lá que fica o Coração de Voh, uma clareira natural formada num mangal, em meio a uma área de proteção ambiental e altamente “instagramável”. Uma vez no arquipélago, não deixe de conhecer também a Ilha dos Pinheiros (Île des Pins), com árvores de florestas temperadas ao lado das praias.

Reprodução @nouvellecaledoniefr Coração de Voh, na Nova Caledônia

Não muito distante dali, já próximo a Fiji, estão Wallis e Futuna, outras ilhas francesas que valem a visita. Com apenas 8 mil habitantes, são regiões de acesso mais difícil, recomendadas realmente para quem deseja se isolar.

Guiana Francesa

A vizinha brasileira fica no continente sul-americano, mas abrange também algumas ilhas que valem a visita. A mais famosa de todas é a A Ilha do Diabo (Île du Diable), cenário da história por trás do livro “Papillon”, de Henri Charrière, que também virou filme. Selvagens e verdes, as porções de terra situadas no mar que pertencem à Guiana Francesa atraem quem gosta de acampar em meio à natureza. E o melhor de tudo é que não ficam longe do Brasil.

Caribe francês

O Caribe francês, sem dúvida, tem um charme especial. Quem visita ilhas como St. Martin, St. Barth, Martinica ou Guadalupe sente uma atmosfera especial, uma espécie de mistura perfeita entre a França europeia e o mundo tropical.

St. Martin divide a mesma porção de terra com a holandesa St Maarten, onde fica o aeroporto que recebe os voos internacionais (aquele mesmo, famoso, em que os aviões passam rente à praia). Do lado francês há belos hotéis, praias espetaculares e oportunidade de compras de artigos de grife recém-lançados em Paris.

Divulgação – Laurent Benoit St Martin e suas lindas praias

É dali também que parte os barcos para a vizinha Saint Barthélemy, mais conhecida como St. Barth, uma das ilhas mais charmosas do mundo. Exclusiva e com cenários de encher os olhos, a região tem praias perfeitas para quem busca isolamento, a exemplo da selvagem Saline, da autêntica Corossol e da intimista Gouverneur.

É uma delícia fazer passeios de barco pela região, assim como em outras ilhas francesas do Caribe, sobretudo Martinica e Guadalupe. A primeira, conhecida como a Flor do Caribe, é, talvez, a que mais reflita os costumes e prazeres franceses na região, mas com um toque caribenho perfeito graças à produção de um ótimo rum e por ser o berço do zouk, o contagiante ritmo musical que se espalhou por todo o mundo.

Divulgação Martinica, a Flor do Caribe

Guadalupe, por sua vez, é formada por ilhas fantásticas, como Basse-Terre, de onde partem expedições incríveis rumo ao mar, e Grande-Terre, que concentra as melhores praias. O Star Clipper, um dos veleiros turísticos mais famosos do mundo, realiza diversos cruzeiros pela região.

