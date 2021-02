Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

25/02/2021 | 16:31



Por causa da restrição à locomoção de pessoas das 23h às 5h na cidade e no Estado de São Paulo, as salas têm horários reduzidos na parte da noite - mas as estreias voltaram com força total

Billie Eilish: The World's a Little Blurry

O documentário dirigido por R.J. Cutler aborda a transformação da cantora e compositora de adolescente a estrela mundial, trazendo cenas na estrada, no palco, em casa com a família e compondo e gravando seu álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019), feito em colaboração com seu irmão Finneas O'Connell. O trabalho rendeu sete Grammys, incluindo melhor artista novo, gravação, canção e álbum do ano.

O filme estreia simultaneamente no Apple TV+, mas é a chance de vê-lo com qualidade de som e imagem superiores nas salas de cinema.

Mostra Buñuel

O Petra Belas Artes continua com sua programação recuperando clássicos do cinema. Nesta semana, o destaque é o espanhol Luís Buñuel e sua parceria com o roteirista Jean-Claude Carrière, morto no dia 8 de fevereiro. Os filmes exibidos são "O Diário de uma Camareira" (1964), "A Bela da Tarde" (1967), "A Via Láctea" (1969), "O Discreto Charme da Burguesia" (1972), "O Fantasma da Liberdade" (1974) e "Esse Obscuro Objeto do Desejo".

PRÉ-ESTREIA

A Viúva das Sombras

Dir. Ivan Minin. Um grupo de voluntários procura um garoto perdido numa mata onde já desapareceram centenas de pessoas. Os que reaparecem sempre estão nus. Segundo a lenda, é obra da Viúva das Sombras. 87 min. 12 anos.

ESTREIAS

Mais que Especiais

Dir. Olivier Nakache e Éric Toledano. A dupla por trás de "Intocáveis" volta com este filme que encerrou o Festival de Cannes de 2019. Vincent Cassel e Reda Kateb interpretam Bruno e Malik, personagens inspirados em Stéphane Benhamou e Daoud Tatou, criadores de associações que cuidam de jovens no espectro autista de origem humilde. 114 min. 14 anos.

Judas e o Messias Negro

Dir. Shaka King. A história de Fred Hampton, líder dos Panteras Negras em Illinois interpretado aqui por Daniel Kaluuya, ganha tom de thriller policial ao mostrar a atuação de William O'Neal (LaKeith Stanfield), contratado pelo FBI para infiltrar o partido. 127 min. 18 anos.

Monster Hunter

Dir. Paul W.S. Anderson. O diretor escala mais uma vez sua musa e mulher, Milla Jovovich, agora no papel de uma tenente transportada do nosso mundo para outro para combater monstros nesta adaptação de uma série de videogames. 100 min. 14 anos.

O Mundo de Glória

Dir. Robert Guédiguian. Uma família em Marselha enfrenta dificuldades econômicas. 107 min. 12 anos.

PJ Harvey: UM Cão Chamado Dinheiro

Dir. Seamus Murphy. O documentário mostra o processo criativo da cantora e compositora inglesa na composição do álbum "The Hope Six Demolition Project" durante viagens ao Afeganistão, Kosovo e Washington. 97 min.

Depois a Louca Sou Eu

Dir. Julia Rezende. Nesta comédia dramática baseada no livro de Tati Bernardi, Dani (Débora Falabella) faz terapia e recorre a medicações para controlar as crises de ansiedade. 92 min. 16 anos.

Minha Fortaleza, os Filhos de Fulano

Dir. Tatiana Lohmann. Documentário sobre a luta de mães que criam sozinhas os filhos na periferia de São Paulo. 88 min. 14 anos.

Christabel

Dir. Alex Levy-Heller. A chegada de uma mulher livre e independente abala a estrutura familiar conservadora de Christabel (Milla Fernandez) e seu pai numa área rural do Brasil. 112 min. 14 anos.

Os Lobos do Leste

Dir. Carlos Quintela. Um velho caçador fica obcecado por encontrar lobos numa montanha onde eles não são vistos há cem anos. 78 min. 12 anos.

PARA VER EM CASA

5 filmes de 5 países

A plataforma de streaming Supo Mungam Plus oferece gratuitamente cinco longas de cinco países diferentes para não assinantes, de hoje até dia 4. Estão disponíveis: "Body", da polonesa Malgorzata Szumowska, "Em Trânsito", do alemão Christian Petzold, "Rua Secreta", da chinesa Vivian Qu, "O Professor Substituto", do francês Sébastien Marnier, e "O Chão Sob Meus Pés", da austríaca Marie Kreutzer. www.supomunganfilms.com.br

O Último Vermeer

Neste thriller baseado numa história real dirigido por Dan Friedkin, o judeu holandês Joseph Piller (Claes Bang), que lutou na Resistência na Segunda Guerra Mundial, investiga arte roubada pelos nazistas e acusa o artista Han van Meegeren (Guy Pearce) de colaboração. Para aluguel e compra no Apple TV, Google Play, Microsoft Films & TV e PlayStation Store e aluguel na Looke e NOW.

Conto de Primavera

A plataforma #EmCasaComSesc (sescsp.org.br/cinemaemcasa) oferece gratuitamente o filme de Éric Rohmer sobre Jeanne (Anne Teyssèdre), que não consegue ficar no próprio apartamento e acaba indo passar a noite na casa de uma desconhecida, Natasha (Florence Darel).