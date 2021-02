Ribeirão Pires investiga primeiro caso de suspeita de variante da Covid-19 na região

Tauana Marin

Uma munícipe de Ribeirão Pires pode ser o primeiro caso de morador da região a estar infectado pela variante da Covid-19. Segundo a prefeitura, a administração aguarda a resposta do Estado. “A paciente, que veio de Manaus, testou positivo para a doença, porém, como ainda não temos o sequenciamento genético dela, não pode ser confirmado ainda.” Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, a partir das notificações recebidas pelas secretarias estaduais, foram registrados 204 casos de variantes do vírus no Brasil, até dia 20.

Em entrevista ao Diário, o secretário de saúde da cidade Audrei Rocha, informou que a paciente - internada no Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, da Rede D''Or - já teve alta. “Fizemos tudo o que cabe ao município. Agora está nas mãos do Instituto Adolfo Lutz, laboratório de análises. Resolvemos fazer um alerta sobre o caso dessa paciente diante do que foi respondido no questionário dela. Agora se o sequenciamento genético foi para análise ou não, não temos como afirmar. Isso depende dos critérios internos do Instituto.”

Questionadas, as demais cidades do Grande ABC não possuem munícipes com essa suspeita.