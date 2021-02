Elenco do Santo André testa negativo para a Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021 | 15:40



O técnico Paulo Roberto terá todo o grupo à disposição para a estreia do Santo André no Campeonato Paulista, domingo, às 19h, contra o Santos, no Estádio do Canindé. Isso porque todos os jogadores testaram negativo nos exames para Covid-19 realizados ontem.

"Notícia excelente, primeiro pela saúde de todos os envolvidos, depois pela importância de ter um elenco todo à disposição para jogo difícil contra o Santos", exaltou o executivo de futebol Edgard Montemor Filho.

"Mas é o que o doutor Marcelo passou para os atletas: estão todos de parabéns, o Santo André está de parabéns pelos protocolos de saúde adotados e o cumprimento de todos, mas não podemos relaxar. Devemos continuar espertos para não sermos pegos desprevenidos lá na frente. Mas é algo a se comemorar", completou o dirigente.

Na manhã desta quinta-feira, 25, o Ramalhão realizou treino de reconhecimento do gramado no estádio da Capital. Segundo Edgard Montemor Filho, as condições do campo são excelentes