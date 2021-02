Michael B. Jordan desabafa sobre a morte de Chadwick Boseman: -Gostaria de ter tido mais tempo com ele

25/02/2021 | 15:10



Em um desabafo raro, Michael B. Jordan falou sobre a morte do seu colega de trabalho, Chadwick Boseman, ator que ganhou destaque no filme Pantera Negra e morreu de câncer de cólon em 2020. Em entrevista para a revista Vanity Fair, Michael revelou detalhes de sua proximidade com Chadwick:

- Nosso relacionamento era muito pessoal e teve muitos momentos ótimos ? alguns que eu não pude apreciar e entender completamente até agora. Eu gostaria de ter tido mais tempo com ele, para nosso relacionamento evoluir, e crescer, e ficar cada vez mais próximo e mais forte. Temos uma dose concentrada de Chadwick. Ele fez mais em seus 43 anos de vida do que a maioria das pessoas fez em uma vida. E ele estava aqui no tempo que deveria estar aqui, e teve seu impacto, e seu legado. Isso ficou claro com a abundância de amor que ele teve de pessoas de todo o mundo. Há gerações de crianças chegando que olham para ele. É incrível. E perdê-lo foi... Sim, cara, doeu. Doeu muito. Isso é provavelmente o que me fez chorar mais em 2020.

Michael ainda comentou sobre o fato de Chadwick Boseman ter mantido em segredo o seu diagnóstico de câncer:

- A família e esposa dele são tão fortes. As pessoas que ele tinha ao seu redor são pessoas realmente especiais. Para manter algo assim em segredo por tanto tempo ? na nossa cidade é quase impossível fazer algo assim. Isso fala sobre o tipo de pessoa que ele era, para trabalhar tão duro como ele fez em seus últimos momentos. É realmente incrível.