25/02/2021 | 14:55



O aplicativo do Bradesco passa por uma instabilidade na tarde desta quinta-feira e usuários encontram dificuldades para efetuar transações, como uma transferência por meio do PIX. Procurado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o banco confirmou que momentos de intermitência foram registrados no aplicativo para pessoa física, mas ressaltou que equipes estão trabalhando para normalizar a ferramenta, "o que deve ocorrer em breve".

Ainda segundo o Bradesco, os demais canais de atendimento operam normalmente.