Pacote deve ser aprovado na Câmara dos Representantes na sexta-feira, diz Pelosi

25/02/2021 | 14:19



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo governo norte-americano deve ser aprovado na Casa até o final desta sexta-feira, 26. Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, a parlamentar também defendeu o aumento do salário mínimo de US$ 7,25 para US$ 15 a hora.

De acordo com Pelosi, a análise sobre a inclusão do aumento do mínimo no texto final do projeto de lei deve ser finalizada "a qualquer momento". No começo do mês, o partido do presidente Joe Biden acionou no Congresso uma resolução orçamentária, chamada de "reconciliação", que permite a aprovação do pacote por maioria simples.

A intenção é passar a proposta no Senado sem apoio da oposição. Os democratas tem 50 dos 100 assentos na Casa, mas contam o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, que também exerce a função de presidente do Senado.

"Temos necessidade muito grande de aprovar o aumento do salário mínimo", declarou Pelosi na coletiva.

Apesar de dispensar a necessidade dos 60 votos que normalmente são necessários para passar uma legislação no Senado, a "reconciliação" possui alguns limites. Ainda não há consenso entre os parlamentares sobre a viabilidade de se aumentar o mínimo por meio desse dispositivo.