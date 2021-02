Fábio Porchat pode assumir vaga de Faustão na Globo

25/02/2021 | 14:10



Desde que foi noticiado que Fausto Silva deixará de apresentar do Domingão do Faustão no final do ano, alguns nomes começaram a ser cogitados para substituir o apresentador nas tarde dominicais da Globo. Agora, no entanto, parece que um nome vem sendo dado como certo dentro da emissora.

Segundo o jornal Metrópoles, Fábio Porchat, que é contratado do Grupo Globo desde 2019, pode ser o nome indicado para ganhar a atração na TV aberta. Aliás, o interesse é recíproco. O nome do apresentador e humorista surgiu por conta do sucesso do Que História é Essa, Porchat? no GNT, o que fez, inclusive, com que o programa fosse para a Globo em outubro de 2020, com ótima repercussão.

Ainda segundo o jornal, Porchat é um nome querido entre os poderosos dentro da emissora, sendo considerado um apresentador popular, com boa aceitação entre a classe artística, jornalistas e telespectadores, além de ser querido pelos anunciantes.

O que vem barrando a decisão, no entanto, é a indecisão de Luciano Huck sobre investir na carreira política em 2022 ou não. Isso porque, ainda segundo o veículo, o marido de Angélica é a primeira opção para ocupar o lugar de Faustão.

Marcio Garcia, que também foi apontado como possível substituto, segue na fila, mas atrás de Porchat. E Marcos Mion está fora da disputa, já que ele está acertando a apresentação do especial No Limite, que Boninho deseja fazer ainda neste ano.

Que danças das cadeiras, né?