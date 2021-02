Ana Maria Braga reclama de memes sobre a eliminação de Karol Conká no Twitter: Os tuítes eram de contas fake

25/02/2021 | 14:10



Quem acompanhou as redes sociais no começo desta semana certamente se deparou com uma porção de memes e brincadeiras sobre a eliminação de Karol Conká do BBB21 - entre eles alguns sobre Ana Maria Braga querer fugir da típica conversa com o eliminado da semana. Já na noite da última quarta-feira, dia 24, a apresentadora se pronunciou sobre uma dessas brincadeiras.

Circulou nas redes um print de um suposto tweet que a apresentadora teria feito sobre estar de jejum para escapar da conversa com a ex-sister. Apesar do nome, foto e selo de conta oficial presentes na imagem serem idênticos aos de Ana Maria, o usuário não era o da apresentadora, algo que ela ressaltou através de seu próprio Twitter parecendo incomodada com a situação:

Primeira pergunta: vocês sabem que os tuítes de ontem eram de contas fake, certo? Que eu tava de jejum, que não ia, palavrão e coisa e tal. Usam a foto, o nome, até o selo, mas não era eu?

Alguns internautas chegaram até a ressaltar que todos sabiam que não se passava de uma brincadeira, mas a apresentadora rebateu esses comentários:

Todo mundo é muita gente.

O rapaz responsável pela brincadeira chegou a pedir desculpas pela atitude, mas não recebeu resposta da apresentadora:

É Ana, me desculpe. Na hora não pensei em nada disso, na minha cabeça era só uma brincadeira. Não era a intenção. Foi esse único tweet aí do print que ficou no ar por uns três minutos, depois foi apagado. Tô aqui para assumir as consequências disso. Me desculpe. P.s.: você é única.