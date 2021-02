Leilão oferece VW Amarok a partir de R$ 52 mil

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



25/02/2021 | 13:18



A Fórmula Zero, empresa que atua no mercado de locação de veículos em terceirização de frotas, anunciou um leilão de 12 automóveis até o dia 3 de março. Os lances podem ser ofertados por meio da loja da empresa, no Superbid Marketplace.

A empresa está renovando a frota de automóveis e colocou à venda veículos como picapes, caminhões, máquinas pesadas, vans e ônibus, com valores que vão de R$ 15 mil, referente ao lance inicial em uma mini carregadeira de rodas, até R$ 132 mil, em um ônibus Agrale, modelo Comil Versatile R, ano 2014.

Quatro Volkswagen Amarok 4×4 S 2.0, modelos 2016/2017, estão disponíveis para arremate, com valores iniciais entre R$ 52 mil e R$ 60 mil. A empresa ainda está leiloando uma Mercedes-Benz Sprinter, modelo 2018, por R$ 79,5 mil; um caminhão baú Ford, modelo 2015, por R$ 96,5 mil e um caminhão prancha Ford, por R$ 122,5 mil.

Os veículos estão no pátio da empresa, em Belém, e podem ser visitados mediante agendamento prévio, pelo e-mail cac@superbid.net.

Serviço

Leilão Fórmula Zero – 3 de março, às 11h30

https://bit.ly/3ur26ws