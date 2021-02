Fãs percebem tique que Jennifer Aniston possuía em Friends e surtam na web: Agora nunca deixarei de notar

25/02/2021 | 13:11



Socorro! Depois de anos do fim da série, um fã de Friends percebeu algo que pode mudar a forma como você assiste a produção a partir de agora. No Tik Tok, um internauta citou que Jennifer Aniston, que interpreta Rachel Green, possui um tique - e que é algo bem difícil de reparar: a atriz limpa a garganta com um pigarro antes de começar praticamente todas as suas falas!

No Twitter, os fãs logo comentaram essa grande descoberta:

Acabei de ver este TikTok apontando como Jennifer Aniston em Friends pigarreia literalmente toda vez que está prestes a falar, e agora nunca deixarei de notar.

Fãs de Friends não conseguem assistir ao programa depois de perceber o tique verbal de Jennifer Aniston. Como ninguém percebeu? Cada vez que eu assistia ao programa, minha pele se arrepiava!

Em 2019, um fã postou no YouTube um compilado que traz 200 vezes em que Jen Aniston mostra esse tique! O vídeo, de pouco mais de dois minutos, é intitulado Rachel limpa a garganta 200 vezes, em livre tradução.

No registro, os fãs também não deixaram de comentar:

Eu honestamente não consigo acreditar quantas vezes ela faz isso.

Este deve ser um jogo de bebida! Dê um gole toda vez que Rachel limpar a garganta!

Estou feliz por não ser o único que percebeu isso. Irritante pra caramba!

E aí, mudou a forma como você irá assistir a série daqui para a frente?!