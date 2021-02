25/02/2021 | 13:10



Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata Domingues, seguem no hospital se recuperando do novo coronavírus. O casal testou positivo para a doença e está no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo a assessoria de imprensa do SBT, Carlos Alberto, de 84 anos de idade, está bem, continua tomando antibióticos e já melhorou do resfriado que apresentava. Mas, devido à idade, os médicos acreditam que seja melhor que o apresentador continue no hospital.

Além disso, a assessoria afirmou que Carlos Alberto e Renata estão em quartos próximos, mas ainda não podem ficar juntos.