Com Covid-19, Geraldo Luís informa sobre estado de saúde e recebe apoio de Renata Alves: Vai passar, amigo!

25/02/2021 | 12:10



Geraldo Luís foi diagnosticado com o novo coronavírus. Na noite da última quarta-feira, dia 24, o apresentador publicou um vídeo em seu Instagram no qual aparece ao lado da médica responsável por seu tratamento. Na legenda, ele assegurou que estava bem:

Sigo com fortes dores no corpo, parece uma gripe forte e tosse seca. Como sou diabético e para nós tudo complica, me mediquei com a Dra Ludhmila, que fez todos os exames necessários para evitar um risco de trombose causada pela Covid. Meu pulmão está LIMPO! Sigo medicado já em total repouso. Minha oxigenação está ótima e a diabetes como sempre muito controlada.Vamos vencer!

No vídeo, a médica dá mais detalhes sobre os exames realizados e assegura que Geraldo logo deve se recuperar dos sintomas da doença:

- O Geraldo Luís está bem, ele está no começo da doença. Essa é uma doença na qual as pessoas têm que ser atendidas com muito carinho e atenção. Clinicamente ele está bem, ele foi submetido a exames de sangue, tomografia, do coração e dos vasos sanguíneos. Nesse momento o Geraldo vai repousar, vai tomar as medicações sintomáticas e vai respeitar o seu isolamento. Temos um período de duas semanas, que é o tempo da doença, para cuidar do Geraldo.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores enviaram mensagens de apoio à Geraldo, entre eles a apresentadora do Hoje em Dia Renata Alves, que recentemente comemorou a recuperação de César Filho, que também havia contraído a doença:

Deus o abençoe. Vai passar, amigo!