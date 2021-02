Kim Kardashian aparece pela primeira vez como mulher solteira e Kanye West é flagrado sem aliança

25/02/2021 | 12:10



Uau! Segundo o Daily Mail, Kim Kardashian foi flagrada sem aliança em um jantar com as amigas em Beverly Hills. Essa foi a primeira aparição da socialite como uma mulher solteira, depois da separação do rapper Kanye West. Kim usava uma vestido verde justo, que ressaltava as curvas de seu corpo.

Kanye West também foi fotografado sem aliança ao chegar em seu trabalho. Além disso, segundo o site The Sun, uma fonte revelou que o rapper de 43 anos de idade tentou vender as joias de Kim antes do divórcio:

- Nas últimas duas semanas, Kanye estava tentando vender joias que havia comprado para Kim para pelo menos dois joalheiros importantes. Embora ele nunca tenha vendido as joias, ele estava falando sobre como ele não queria lembrar do passado.