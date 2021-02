25/02/2021 | 09:52



O Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 3,3% no quarto trimestre de 2020, na comparação com anterior, segundo a pesquisa final com dados sazonalmente ajustados divulgada nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). O número representa uma ligeira revisão positiva em relação à estimativa preliminar, que mostrava expansão de 3,1% no período. Em termos anualizados, o PIB teve contração de 4,5% nos últimos três meses do ano passado. Em 2020 como um todo, a atividade econômica tombou 8,5% no país.