Favoritas vencem e avançam em Adelaide; Stefani encara chinesas na semi de duplas

25/02/2021 | 09:50



Atual campeã de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek está em boa fase na série de torneios na Oceania. Após cair nas oitavas de final do Aberto da Austrália, superada pela romena Simona Halep, já está nas semifinais no WTA 500 de Adelaide, também em solo australiano. Cabeça de chave número 5, ela garantiu sua vaga contando com a desistência da americana Danielle Collins, quando vencia com o placar de 6/2 e 3/0.

Algoz da número 1 do mundo Ashleigh Barty na rodada anterior, Collins foi forçada a desistir devido a uma lesão nas costas e deixou a vitória nas mãos da polonesa. Classificada às semifinais, Swiatek terá agora pela frente a suíça Jil Teichmann, que teve trabalho para derrotar a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (8/10) e 7/5.

Segunda pré-classificada, a suíça Belinda Bencic passou pela australiana Storm Sanders, que veio do qualifying e havia derrotado a russa Yulia Putintseva, cabeça de chave 7, na fase anterior. A tenista da casa não foi páreo para a rival e caiu em sets diretos, com o placar final de 6/2 e 6/4.

Nas semifinais, Bencic medirá forças com a jovem americana Coco Gauff, que saiu atrás no duelo contra a compatriota Shelby Rogers, mas buscou a virada e levou a melhor com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4. Será a primeira vez que a suíça enfrentará a tenista de apenas 16 anos.

DUPLAS - Classificada às semifinais da chave de duplas com antecedência, a brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter conhecerem nesta quinta-feira quem serão suas rivais nesta sexta. Na husca por uma vaga na decisão, elas enfrentarão as chinesas Xu Yifan e Zhaoxuan Yang, que ganharam das australianas Lizette Cabrera e Maddison Inglis com um duplo 6/3.

Na outra semifinal, a chilena Alexa Guarachi Mathison e a americana Desirae Krawczyk, que foram a dupla cabeça de chave número 3 do torneio, jogarão contra as americanas Sabrina Santamaria e Kaitlyn Christian, que eliminaram as chinesas Zheng Saisai e Duan Ying-Ying, segundas pré-classificadas.