Preço dos carros mais vendidos subiu 9,4% em um ano, diz levantamento

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



25/02/2021 | 09:48



A pandemia de Covid-19 em 2020 provocou uma série de impactos na indústria automotiva ao longo do ano passado. Entre os efeitos mais sentidos pela indústria há o aumento substancial de custos de produção dos carros, o que acabou levando ao aumento acentuado dos preços de automóveis para o consumidor brasileiro. Para fornecer um panorama sobre a dimensão do quanto os carros ficaram mais caros no ano passado, a Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de carros novos e usados, preparou uma lista com a variação média de preço 0 km dos modelos mais vendidos em 2020.

Preço dos carros mais vendidos em alta

Para determinar a lista dos carros analisados, a KBB utilizou o ranking dos automóveis (incluindo comerciais leves) mais vendidos de 2020 elaborado pela Fenabrave, associação que reúne as concessionárias. Dos 15 carros mais vendidos, 13 fizeram parte do estudo por contarem com histórico de 12 meses de preço no ano, considerando apenas o ano modelo 2020 para cada um dos veículos selecionados. Portanto, por este recorte, a nova geração da Fiat Strada e o Chevrolet Tracker 2021 – que estão entre os 15 veículos mais vendidos do período – não entraram na lista, por não possuírem ano/modelo 2020.

Após coletar o preço 0 km KBB médio dos modelos em janeiro de 2020 e comparar com os valores praticados em dezembro do mesmo ano, nota-se que o aumento médio de preço deles chegou a quase 10%. Especificamente, o Renault Kwid desponta como o carro que mais subiu de preço entre os mais vendidos em 2020, chegando perto dos 20%. Dos 13 carros listados abaixo, apenas dois tiveram variações abaixo da inflação medida pelo IPCA (que se consolidou em 4,52% em 2020): o Ford Ka (2,32%) e o Hyundai Creta (0,91%). Já o Hyundai HB20 foi o único que teve variação negativa, de -1,49% em média.

Veja a tabela completa abaixo: