Jennifer Aniston está namorando homem misterioso que nunca foi seu fã

25/02/2021 | 09:11



Parece que, pouco mais de três anos após se divorciar de Justin Theroux, Jennifer Aniston tem um novo amor! De acordo com o site In Touch Weekly, uma fonte alega que a atriz estaria vivendo um romance com um homem misterioso - e uma das melhores partes do relacionamento seria que o affair de Jennifer não era fã da carreira da atriz:

- Ele nunca foi fã dela ou de Friends, algo que ela achou tão revigorante. Eles amam filmes independentes e estrangeiros, culinária e cachorros. Eles têm muito em comum. Ele é realista, bonito, ele a faz rir e a faz se sentir segura. Ela confia nele.

Antes que esse namoro secreto fosse especulado, boatos indicavam que Jennifer poderia voltar a se relacionar com seu ex-marido, Brad Pitt, que está se divorciando de Angelina Jolie. Uma das situações que acendeu as esperanças de uma possível reconciliação foi o encontro do ex-casal durante a premiação SAG Awards 2020, em maio do último ano. Na ocasião, Jennifer usava o anel de noivado que recebeu do ator, e fontes afirmam que seu humor melhorou após o encontro:

- Ela não conseguia parar de sorrir. Ela estava contando piadas aos repórteres. Os repórteres comentaram que foi o mais feliz que eles já a viram, o melhor humor que eles já testemunharam da Jen, geralmente tímida para a imprensa.

Meses depois, em outubro, os dois participaram de uma conferência beneficente online para recriar o filme Picardias Estudantis, e Matthew McConaughey logo afirmou que havia uma tensão sexual entre os dois. Mais recentemente, alguns fãs também especularam que Brad havia aparecido sem querer no fundo de uma foto postada pela atriz.