Aracy Balabanian será substituída em novela da Globo

25/02/2021 | 08:10



Não será agora que teremos Aracy Balabanian de volta às novelas! De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, a atriz veterana deixou o elenco da próxima novela das sete da Globo, Quanto Mais Vida Melhor, para se resguardar por conta do novo coronavírus.

Aracy está com 81 anos de idade, fazendo parte do grupo de risco para a doença. Assim, a emissora, pensando nos cuidados com a saúde da estrela, preferiu não arriscar.

Lembrando que recentemente ela esteve internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro por conta de uma crise de insuficiência respiratória.

Ele estava escalada para a novela desde 2020 e trabalharia com Giovanna Antonelli, com quem esteve em Sol Nascente, outra novela da emissora.