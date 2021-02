Cachorrão lança uniforme e inova com numeração fixa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/02/2021 | 23:15



O EC São Bernardo deu mais uma mostra de que não entrará no Paulista da Série A-2 – após 32 anos da última participação – só para cumprir tabela. Ontem à noite o Cachorrão realizou evento para apresentar os novos uniformes do time, que serão confeccionados pela JUP – Jaboticabal Uniformes Profissionais. As camisas estarão à venda somente on-line a R$ 99 e disponíveis em três modelos: branca (que será a primeira alternativa do Alvinegro), branca com listras pretas na vertical (segunda opção) e um modelo todo em preto com detalhes – inclusive o escudo – em dourado.

Outra novidade revelada ontem foi a numeração fixa para os jogadores, que puderam escolher de 1 a 99. O zagueiro e capitão Alexandre, por exemplo, reservou o 4. “Em outros clubes já tive isso e é muito bom, porque a gente pode presentear um familiar com nosso nome e número, isso marca. É muito bacana poder andar nos lugares e ver as pessoas com nossas camisas e números”, destacou o defensor, que explicou a opção pelo numeral. “Sempre gostei muito do Juan e do Sergio Ramos. São jogadores que me inspiro. Mas sempre tive grandes conquistas com o número 4, me dou bem, me identifico e me faz sentir bem em campo. Quando o Fabiano (Fernandes, executivo de futebol) me ligou, a única coisa que falei foi ‘deixa a 4 para mim’”, complementou.

Segundo o diretor comercial do EC São Bernardo, Eduardo Costa, “a numeração fixa acaba vendendo mais, porque existe a questão da maior identificação com um jogador ou outro”. As camisas terão ainda os nomes dos atletas às costas e os calções também vêm com números. “E nosso objetivo é fazer as vendas on-line. Facilita a logística, até porque, neste momento a população não está saindo de casa”, emendou Eduardo Costa, que enalteceu a fornecedora. “A gente viu a capacidade e a condição que foi possível de darem ao EC São Bernardo não só na linha de jogo, mas uniformes de treino, viagem, agasalho. Então estão nos dando condição de entrar em campo com o melhor material, sem faltar nada.”

O Cachorrão já vem utilizando o material esportivo da JUP nesta pré-temporada e, de acordo com Fabiano Fernandes, “são uniformes de qualidade e tecnologia”. “As camisas são feitas em impressão digital. A frente e as mangas são com tecido em elastano e fator de proteção UV 50. A lateral e as costas têm microfuros no tecido que permitem maior ventilação. A absorção do suor também é muito boa. A gente pesquisa frequentemente para sempre utilizar o melhor para oferecer a nossos clientes, e este é um produto a nível de times de ponta”, explicou o presidente da JUP, Eduardo Moretti.

O mandatário da fornecedora disse que a empresa não tem nenhum cliente “do nível da Série A-2”. “Sabedor da grandeza do EC São Bernardo, que está a um passo da A-1, será prioridade na produção dos nossos uniformes. A gente acredita no projeto”, afirmou.