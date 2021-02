Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021 | 07:00



Dois dias antes de completar um ano do primeiro caso oficial da Covid, o Brasil alcançou ontem a marca de 250 mil vidas ceifadas pelo coronavírus, de acordo com dados do consórcio de imprensa coletados junto às secretarias estaduais de saúde. Com 1.390 mortos em 24 horas, o País chegou a 250.036 mortes. Já dados do Ministério da Saúde apontam para 249.957 óbitos.

A marca foi impulsionada pela sequência de 34 dias consecutivos com média de mais de 1.000 mortes provocadas pela Covid, na pior sequência desde o início da pandemia. Até então, a marca anterior era de 31 dias, entre 3 de julho e 2 de agosto de 2020.

“Além de os dados já apontarem para uma piora com relação ao momento mais crítico de 2020, a tendência é de aumento dos índices epidemiológicos. Existe o temor da circulação de novas cepas, mais agressivas e que com maior capacidade de disseminação”, avalia Wallace Casaca, matemático da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e um dos responsáveis pela plataforma SP Covid-19 Info Tracker, que projeta infecções, óbitos e recuperados no Estado.

Em São Paulo, pelo terceiro dia seguido houve recorde de internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Atualmente, 6.657 pacientes com suspeita ou confirmação da doença estão em leito de atenção intensiva no Estado. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 69,3% na Grande São Paulo e 69% no Estado.

Ontem, São Paulo registrou 12.086 casos e passou a marca de 2 milhões, com 2.002.640 de infectados pela doença. Foram computadas também 329 mortes em 24 horas, com total de 58.528 óbitos.



GRANDE ABC

O cenário de pior momento da pandemia é acompanhado pelas cidades do Grande ABC. Desde o dia 10 de janeiro a região acumula média diária superior a 500 infectados por dia, maior sequência desde que os três primeiros casos foram registrados no Grande ABC, em 15 de março. Foram 1.040 mortes nos 55 dias de 2021, média de 19 mortes a cada 24 horas.

Os boletins epidemiológicos das cidades informaram ontem 26 mortes e 774 casos registrados de terça-feira para quarta-feira. Assim, o total de infectados é de 128.459 e o de vítimas fatais, 4.520.