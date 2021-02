Grande ABC terá lockdown noturno a partir deste sábado

Bia Moço

25/02/2021 | 07:00



Cinco das sete cidades do Grande ABC vão decretar lockdown noturno a partir de sábado, com encerramento das atividades comerciais às 21h e a circulação de pessoas restrita das 22h às 4h. São Caetano e Ribeirão Pires decidiram seguir o decreto estadual, onde a determinação é a de que a população não saia de casa das 23h às 5h, de amanhã até o dia 14 de março.

As cidades manterão no período apenas o funcionamento de farmácias e equipamentos de saúde, além de serviços delivery. Diferentemente do decreto estadual, o transporte coletivo também não funcionará na região a partir das 22h de sábado, com exceção das linhas geridas pelo Estado, como os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), trólebus e ônibus intermunicipais.

A decisão foi anunciada pelo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), após reunião do colegiado realizada na tarde de ontem. Segundo o tucano, a medida estará em vigor até o dia 7 de março, já que está prevista nova reunião para o dia 5. “Pensamos nesse horário por conta das pessoas que trabalham. Ás 5h muita gente já precisa do transporte público, então vamos focar a partir das 21h, com encerramento até as 4h”, confirmou Serra.

O presidente do colegiado informou que os municípios têm autonomia para tomar decisões distintas do que propõe o Estado, que iniciará a restrição amanhã. “Vamos, a partir de sábado, intensificar a fiscalização no período restritivo. Não poderá ter circulação de pessoas nas ruas sem justificativa”, afirmou Serra, frisando que haverá bom-senso por parte da GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar), Procon e vigilância sanitária, de modo que o deslocamento de veículos particulares será permitido – desde que haja necessidade –, assim como os carros por aplicativo. “O foco é combater aglomerações, lazer irresponsável, pancadões e festas. A circulação de pessoas comuns, claro que terá de ter justificativa, e ninguém será multado por voltar do trabalho, por exemplo”, ressaltou o chefe do colegiado.

Serra destacou que o objetivo é evitar colapso no sistema de saúde e explicou que a medida se deve ao aumento de casos de Covid no Grande ABC, principalmente em indivíduos até 40 anos. “Isso mostra que a contaminação está mais ligada às pessoas que estão circulando mais à noite, sobretudo em ambientes de lazer. Não queremos restringir a circulação de ninguém, mas, sim, controlar a pandemia”, ressaltou, destacando que acredita que a medida será efetiva.

No entanto, especialistas discordam das medidas. Segundo Renato Grinbaum, infectologista e professor do curso de medicina da Unicid (Universidade Cidade de São Paulo), essa determinação é “insuficientes”. “Muitas vezes também são retóricas porque não há qualquer forma de fiscalização”, reforçou ele.

O médico e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) Leonardo Weissmann destaca que, para ter efeito, o horário deveria ser ampliado. “Não parece fazer muito sentido determinar medidas restritivas em período do dia em que a circulação de pessoas é pequena. O desrespeito vai continuar, se não houver fiscalização adequada com punição aos infratores.”

Santo André adia o retorno às aulas presenciais na rede pública

A Prefeitura de Santo André adiou em uma semana o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais e estaduais, porém, as unidades particulares, que iniciaram as atividades no dia 18, podem continuar abertas normalmente.



Até ontem, a cidade previa receber os alunos das escolas públicas a partir do dia 1º de março, mas, diante do aumento de casos de Covid, a Prefeitura optou por esperar até o dia 8. No entanto, as datas podem sofrer alterações de acordo com a evolução da pandemia.



A informação foi confirmada pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), logo após reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que ocorreu na tarde de ontem. Segundo o tucano, a decisão de manter as atividades nas escolas particulares é para que os alunos não sejam prejudicados. “Aquelas escolas que iriam começar no dia 1º de março, estamos postergando esse início para o dia 8, quando devemos iniciar o acolhimento. Mas as escolas que já iniciaram o atendimento presencial não vamos interromper, até porque o prejuízo para as crianças seria muito grande. Acabaram de começar e já teriam de parar novamente”, destacou o chefe do Paço.



Embora o prefeito andreense, que também preside o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, tenha adiantado que as aulas presenciais da rede privada de São Bernardo também seriam liberadas, a Prefeitura são-bernardense informou, por meio de nota, que segue valendo as determinações do decreto publicado na terça-feira, que suspende as aulas nas redes privada e pública pelo menos até o dia 15. A decisão do prefeito Orlando Morando (PSDB) revoltou pais e educadores de São Bernardo, que realizaram protestos na noite de terça-feira reivindicando a suspensão do decreto. Cerca de 150 veículos participaram de carreata em frente ao Paço, no Centro.



Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra mantiveram a determinação de retornar com aulas presenciais na rede pública no dia 5 de abril. Já São Caetano, única cidade que já retomou 100% do ensino presencial, seguirá com as escolas abertas.