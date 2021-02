Obituário - 25 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Rosa Doné Olivi, 101. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odilia Alves, 92. Natural de Jacinto (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Soares Filho, 90. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22, no hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hamiltro Dias Suave, 90. Natural de Restinga (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Evangelista de Souza, 88. Natural de São João Del Rey (Minas Gerais). Residia na Vila das Mercês, em São Paulo, Capital. Dia 22. Jardim da Colina.

Deusdea Quirino Xavier Nogueira, 87. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Fernandes, 86. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Nilza da Conceição, 79. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia na Vila Scarpelli, em Sant André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elza da Silva Aquille, 78. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria Auxiliadora Rocha, 74. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 22, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Ramos, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Crematório Vila Alpina.

Osvaldo Lino da Mota, 72. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João José Gitti, 71. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Filomeno Gomes, 71. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Memorial Phoenix.

Joaquim Pereira da Silva, 71. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco José da Silva, 70. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

José Braz Augusto, 69. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laudivino Luís Rodrigues, 69. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Ajudante geral. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo,

Nelson Beatriz, 63. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Céu Silva Castiglio, 61. Natural de Santópolis do Aguapeí (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero José Patrício de Lima, 52. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Soldador. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilbert Pereira da Silva, 49. Natural de São Caetano. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Sérgio Curvelo Leite, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Empresário. Dia 22. Memorial Phoenix.



SÃO BERNARDO

Constacia Joaquina Antonio, 98. Natural de Conceição do Rio Verde (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria de Souza Carvalho, 93. Natural de Jerônimo Monteiro (Espírito Santo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Maria do Carmo Silva, 89. Natural de Caturama (Bahia). Residia no Jardim Tupã. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Gomercina Francisca dos Santos, 83. Natural de Dores de Guanhães (Minas Gerais). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Antonia Mendes dos Santos, 83. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Socorro de Souza, 81. Natural de Pombal (Paraíba). Residia em Pombal (Paraíba). Dia 18. Cemitério dos Casa.

Napoleão Baldino da Silva, 81. Natural de Jaguari (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Edson França dos Santos, 79. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Arquimedes de Araujo, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Joselito Pereira de Santana, 76. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Antonio Lima de Oliveira, 73. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Antonio Inácio da Costa, 73. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia em São Paulo, Capital. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Pereira da Costa, 73. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Dirceu Feriani, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Jairo Alves, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Maria Rosa, 97. Natural de Portugal. Residia no Jardim São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Oswaldo Schiavo, 85. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Marlene Inácio de Oliveira, 64. Natural de Olho D’Águas das Flores (Alagoas). Residia em Eldorado, Diadema. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Dalva Aparecida Antunes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Bosque da Paz.



M A U Á

Josué Laurindo da Silva, 93. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Jovanio Fagundes Santos, 88. Natural de Guanambi (Bahia). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Terezinha Felisbina da Silva, 87. Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Ananias Moreira do Nascimento, 86. Natural de Crisópolis (Bahia). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Cleiton de Lima Lopes, 37. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Eduardo Abrantes, 39. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itaiussu, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.